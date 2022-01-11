В Госдепе США дали совет россиянам

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд высказалась о проблемах, которые должны беспокоить россиян, пишет РИА Новости.

Вместо того, чтобы беспокоиться о ситуации вокруг Украины, жители России должны обратить внимание на финансирование социальных сфер, призвала она. «Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — дала она совет.

Представитель Госдепа США считает, что «отправка» военных России на западные рубежи в зимний период — «очень дорогой» тип размещения.

Ранее в Госдепе заявили о планах России напасть на Украину половиной всех войск. Нуланд считает, что Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала». Также она добавила, что военные и разведывательные службы России «продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года».

При этом Москва неоднократно говорила о том, не собирается нападать на соседние государства.