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В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек

Депутаты ГД Бессараб и Нилов поддержали идею введения продуктовых карточек

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не видит ничего страшного в ведении продуктовых карточек. Об этом пишут «Известия».

В пример парламентарий привела опыт США. Там, по ее утверждению, на протяжении достаточно долгого периода низкодоходные слои населения получали поддержку государства в виде продуктовых наборов.

Вместе с тем она выразила уверенность, что перед введением таких мер поддержки в стране нужно проработать ряд вопросов. Например, обеспечить разработку дополнительной цифровой платформы, позволяющей получателям такой помощи выбирать продукты, товары и услуги первой необходимости.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов от ЛДПР предложил использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Он отметил, что перечень продуктов и лекарственных средств утверждает правительство, поэтому гражданин самостоятельно определяет, когда и в каком количестве использовать сертификаты, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что в виде дополнительной социальной меры эта инициатива должна быть проведена на федеральном уровне, чтобы поддержать граждан в трудной жизненной ситуации.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малообеспеченных граждан. Экономист отметил, что продуктовые карточки существуют во многих странах включая США.

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Юлия Ямпольская
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В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек
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