Экономист оценил необходимость введения в России продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг оценил необходимость введения в России продуктовых карточек. Он сообщил РИА Новости, при каком условии нужно будет ввести такую меру поддержки.

По его словам, рост цен на продукты может привести к необходимости вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он.

Экономист добавил, что продуктовые карточки существуют во многих странах включая США. «У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — пояснил он.

Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годов. В 2014 году Минпромторг выступил с предложением создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. Предполагалось зачислять средства на специальные карты, покупать на которые можно только продукты питания определенных позиций.

На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, обсуждение возобновилось. Ввести продуктовые карточки предлагали эксперты, отраслевые ассоциации и депутаты Госдумы. Однако в начале июня Госдума в первом чтении отклонила соответствующий законопроект за авторством фракции ЛДПР и двух сенаторов.