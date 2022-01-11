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Врачи назвали опасные последствия для любителей выпивать бокал вина за ужином

Eat This, Not That: частое употребление вина повышает риск развития рака молочной железы

Фото: Unsplash

Диетологи и врачи назвали опасные последствия и болезни, которые могут подстерегать любителей выпивать один бокал вина каждый день. Их слова приводит Eat This, Not That!

По словам специалистов, многие люди любят запить ужин вином, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Врачи и диетологи опровергли миф о пользе ежедневной выпивки для сердца и нервной системы и назвали побочные эффекты от всего одного бокала вина за ужином.

Медик Кэрри Лэм рассказала, что частое употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, особенно у женщин, родственницы которых сталкивались с этим заболеванием. Лэм сослалась на исследование, согласно которому один-два алкогольных напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50 процентов.

«Рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина», — добавила врач Брача Банаян. По ее словам, согласно данным проведенного в 2017 году исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLoS One, всего один алкогольный напиток в день может повысить риск развития рака пищевода.

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Сомнолог Стивен Лайт предупредил, что, несмотря на сонливость, которая может возникать после бокала вина, алкоголь негативно влияет на качество сна. «Употребление алкоголя сокращает фазы быстрого сна, которые необходимы для физического и эмоционального здоровья. Вы проснетесь уставшими, даже если спали достаточное количество часов», — отметил он.

Всего один бокал вина вечером опасен и для кожи. Дерматолог Анна Чакон объяснила, что у любителей вина увеличивается число капилляров на щеках, и это приводит к появлению розацеа — красного сосудистого узора на лице.

По словам врача Илен Рахой, некоторые женщины считают, что вино способно облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Она отметила, что это мнение ошибочно, поскольку алкоголь провоцирует воспалительные процессы в брюшной полости, которые могут нарушить гормональный баланс и метаболизм.

Ранее сообщалось, что британский диетолог Роб Хобсон развеял расхожие мифы об алкоголе. Диетолог рассказал, что обезболивающие, принятые на ночь после употребления алкоголя, не спасут от утреннего похмелья.

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Евгения Черкасова
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