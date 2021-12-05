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Диетолог развеял мифы об алкоголе и похмелье

Диетолог Роб Хобсон рассказал, какие средства не помогут от похмелья и опьянения
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Фото: Shutterstock

Британский диетолог Роб Хобсон развеял расхожие мифы об алкоголе. Его советы опубликовало издание Essex Magazine.

По словам эксперта, многие считают, что употребление различных спиртных напитков вперемешку быстрее опьяняет и приводит к более сильному похмелью на следующий день. Он считает, что это не так. «Организм не способен отличить стакан вина от кружки пива, — утверждает Хобсон. — Если вы употребляете разные напитки вперемешку, то, вероятно, просто пьете больше обычного, отсюда и такое ужасное похмелье».

Диетолог рассказал, что обезболивающие, принятые на ночь после употребления алкоголя, не спасут от утреннего похмелья. «Хотя обезболивающие средства помогают ослабить головную и мышечную боль, связанные с похмельем, их действие заканчивается примерно через четыре часа, — объясняет он. — А значит, нет никакого смысла пить их перед сном».

Еще один миф связан с крепким кофе, якобы помогающим протрезветь. По словам Хобсона, кофе действительно бодрит, однако не влияет на скорость усвоения алкоголя, поэтому при помощи него невозможно избавиться от головокружения и других симптомов опьянения.

Ранее сообщалось, что известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, более десяти лет возглавлявший авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, развеял миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье.


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