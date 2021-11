Диетологи назвали способ правильно пить и худеть

Диетологи из США назвали способ правильно пить и худеть, и перечислили полезные и вредные напитки при сбросе веса. Рекомендации специалистов публикует Eat This, Not That!

Специалисты считают, что нужно пить побольше воды и чая и отказаться от чрезмерного потребления спиртного. Диетолог Бренда Перальта назвала обыкновенную чистую воду основным напитком для людей, стремящихся сбросить лишний вес. «Выпивая много воды, вы обеспечиваете бесперебойную работу всех систем организма. У вас будет лучше работать кишечник и дольше сохраняться чувство сытости», — сказала специалист.

Такого же мнения придерживается и Клаудия Хлип. Она напомнила, что достаточное количество жидкости в организме помогает регулировать аппетит и предотвращать приступы голода.

Другим важным напитком для похудения Перальта называет чай. Она считает, что неважно, какой именно чай пить, потому что все его сорта содержат антиоксиданты. Тем не менее диетолог советует обратить больше внимания на зеленый чай, так как он в большей степени ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий.

Одним из главных врагов диеты специалисты называют алкоголь. «Алкогольные напитки обычно очень калорийны и могут содержать много сахара, от которого худеющим стоит воздержаться в первую очередь», — говорит диетолог Джейн Ковин.

Она рекомендует выпивать не больше бокала вина в день и напоминает, что отказ от алкоголя значительно снижает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и даже некоторых форм рака.

Если выпить все-таки приходится, то Ковин ни в коем случае не советует пить на голодный желудок. «Это может привести к тому, что вы съедите намного больше, чем рассчитывали. За ужином я рекомендую выпить первую порцию алкоголя через полчаса после начала еды. В этом случае пища поглотит значительную часть алкоголя, и вы меньше опьянеете», — говорит диетолог.

Кроме того, Джейн Ковин рекомендует отказаться от сладких алкогольных коктейлей, которые содержат не только пустые калории спиртного напитка, но и очень много дополнительного сахара.

Ранее Бренда Перальта назвала лучший завтрак для похудения. По ее мнению, при сбросе веса лучше всего завтракать продуктами, содержащими белок и клетчатку.