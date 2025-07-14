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10:30, 14 июля 2025Забота о себе

Мужчина получил травму во время педикюра и лишился ноги

Daily Mail: 57-летний британец лишился ноги из-за сепсиса после педикюра
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Олубийи Джибову лишился ноги после того, как получил травму во время педикюра. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

57-летний британец рассказал, что в преддверии отпуска в июле 2023 года решил привести ноги в порядок: сделал ванночку с гималайской солью и подстриг ногти. Он утверждает, что во время процедуры не чувствовал боли. Лишь закончив ее, мужчина увидел, что кожа на ногах покрылась волдырями из-за сильного ожога. По его словам, в тот момент он еще не знал, что болен диабетом второго типа, вызывающем повреждения нервов и потерю чувствительности.

Джибову обратился к врачам лишь через несколько дней, когда боль в ноге стала невыносимой, а рана стала выглядеть устрашающе. «Кожа сморщилась и просто разорвалась — она вся почернела. Я видел фрагменты костей на ногах», — вспоминает он. В больнице врачи диагностировали ему сепсис. Несколько недель мужчину лечили антибиотиками, когда же стало понятно, что это не помогает, медики приняли решение ампутировать ему левую ногу ниже колена. Джибову признался, что тяжело переживал потерю конечности — он до сих пор ощущает фантомные боли, но протезирование помогло ему вновь наслаждаться жизнью.

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