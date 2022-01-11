В России назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков, среди других высокооплачиваемых профессионалов — менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также специалисты в авиационном секторе. К таким выводам пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата о зарплатах сотрудников компаний за три квартала прошлого года (данные есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В нефтегазовом секторе речь идет о сумме в 152 тысячи рублей в месяц до вычета налогов, менеджеры по вопросам управления получают 146,7 тысяч рублей, а в авиации зарплаты оценены в 126,5 тысяч рублей. Среди других профессий, которые называют в FinExpertiza, — программисты (121,3 тысячи рублей), финансисты и страховщики (117,1 тысячи рублей), специалисты табачной индустрии (115,9 тысячи рублей). Далее следуют сотрудники с зарплатами менее 100 тысяч — работники рыбной отрасли, ученые, металлодобытчики, а также маркетологи.

Речь идет о средних по стране цифрах, зарплаты отличаются в разных регионах. В Москве самые высокие зарплаты фиксируются только в половине из перечисленных отраслей, но, например, специалисты в нефтегазовой сфере в столице получают в четыре раза больше средних 152 тысяч. Менеджеры и консультанты по вопросам управления со значительными серьезными зарплатами работают на Сахалине (речь идет о зарплате почти в 300 тысяч рублей), профессионалы в сфере авиации больше всего получают на Чукотке (около 240 тысяч), IT-специалисты — на Ямале (более 190 тысяч рублей).

При этом за девять месяцев 2021 года номинальный рост зарплат в целом по всем отраслям превысил 10,2 процента. Наиболее серьезно выросли выплаты специалистам в области ликвидации последствий загрязнений (зарплаты увеличились почти на 35 процентов, до 31,6 тысячи рублей). Работники этого сектора занимаются очисткой зданий, почв и воды, а также дезинфекцией помещений, что актуально на фоне пандемии и проблем с экологией. Глава FinExpertiza Global Елена Трубникова добавила, что заметно растут зарплаты среди «рабочих профессий», где об их высоком уровне говорить обычно не приходится.

«Предприятия испытывают острую нехватку работников в связи с сокращением населения трудоспособного возраста и оттоком мигрантов», — заметила она. Впрочем, по словам Трубниковой, рост зарплат не всегда сопровождается пропорциональным увеличением производительности труда, что провоцирует инфляционное давление. Сам же рост цен может нивелировать увеличение зарплат, предупредила она.

В 2021 году в России отмечалась значительная инфляция, около 8 процентов. В конце декабря Центр стратегических разработок представил исследование, согласно которому о намерении повысить зарплаты в 2022 году заявили треть российских компаний. 44 процента предприятий таких планов не имеет.