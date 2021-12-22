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Треть российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам

ЦСР: 33 процента российских фирм планируют повысить зарплаты работникам в 2022 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В будущем году треть российских компаний (33 процента) планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные Центра стратегических разработок (ЦСР), передает РБК.

Исследование показало, что рост зарплат составит порядка 11 процентов. Однако большая часть фирм не планирует менять уровень зарплат (44 процента), о планах понизить выплаты сообщили в четырех процентах компаний. Расти будут не только доходы, но и штат работников: В 2022 году каждая пятая компания (22 процента) планирует увеличить численность кадров в пределах 10 процентов.

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В 2021 году 15 процентов предприятий подняли зарплату, доходы сотрудников выросли в среднем на 7 процентов. В выборке ЦСР — 10 тысяч компаний разнообразных секторов экономики из разных регионов, в том числе две трети — предприятия малого и среднего бизнеса.

Ранее в декабре глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что некоторые предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников на фоне нехватки кадров. Еще она добавила, что дефицит рабочей силы начал ограничивать рост производства. Этот дополнительный фактор усложнил и так непростую ситуацию — предприятия с трудом догоняют растущий спрос. «Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда», — подчеркнула Набиуллина.

По оценкам аналитиков FinExpertiza, количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года. Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть. Аналитики объяснили нехватку работников восстановлением деловой активности после пандемии.

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Платон Щукин
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