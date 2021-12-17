В ЦБ рассказали о двузначном повышении зарплат россиянам

Из-за нехватки работников многие российские компании вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.

«В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что дефицит рабочей силы начал ограничивать рост производства. Этот дополнительный фактор усложнил и так непростую ситуацию — предприятия с трудом догоняют растущий спрос. «Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда», — подчеркнула Набиуллина. Инфляция в России уже достигла 8,4 процента.

В декабре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года. Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть. Аналитики объяснили нехватку работников восстановлением деловой активности после пандемии.

