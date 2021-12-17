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В ЦБ рассказали о двузначном повышении зарплат россиянам

Глава ЦБ Набиуллина: предприятия начали повышать зарплаты двузначными темпами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Из-за нехватки работников многие российские компании вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.

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«В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что дефицит рабочей силы начал ограничивать рост производства. Этот дополнительный фактор усложнил и так непростую ситуацию — предприятия с трудом догоняют растущий спрос. «Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда», — подчеркнула Набиуллина. Инфляция в России уже достигла 8,4 процента.

В декабре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года. Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть. Аналитики объяснили нехватку работников восстановлением деловой активности после пандемии.

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Софья Ермакова
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