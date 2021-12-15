На рынке труда в России начался дефицит

На российском рынке труда зафиксировали дефицит работников. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров — это число оказалось максимальным с 2014 года. При этом с октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть, заключили аналитики. Нехватка работников на рынке труда растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 миллиона сотрудников. В мае количество открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев.

«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Она указала, что притом, что безработица находится на историческом максимуме (4,3 процента), экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять. «Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста», — пояснила Трубникова.

Также она подчеркнула, что кризис дополнительно усугубил и отток трудовых мигрантов, ведь большая часть вакансий (68 процентов) приходится на рабочие специальности. «Однако экономике не хватает не только “синих”, но и “белых воротничков”. В условиях кадрового дефицита российский бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», — подытожила Трубникова.

«Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, а также Татарстан», — говорится в исследовании. Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа, Дагестана, Тывы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии, а также Чечни.

При этом за год (с октября 2020 по октябрь 2021 года) потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тысяч человек. Набольший прирост аналитики увидели в Ленинградской области: там за год открылось 30,2 тысячи вакансий. Далее следуют Ростовская область (+19,1 тысячи вакансий), Краснодарский край (+18,4 тысячи вакансий), Москва (+18,1 тысячи вакансий), Красноярский край (+17,6 тысячи вакансий) и Московская область (+16,7 тысячи вакансий). Наибольшее сокращение вакансий было зафиксировано в Тюменской области — местным предприятиям теперь требуется на 10,5 тысячи сотрудников меньше, чем в прошлом году.