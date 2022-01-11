В России проиндексируют пенсии

С 1 апреля 2022 года российским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, они вырастут на 7,7 процента. Об этом пишет «Российская газета».

Социальные пенсии выплачивают тем, кто по разным причинам не стог выработать трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Они назначаются на пять лет позже, чем страховые, в России их получают более трех миллионов человек.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают госслужащие, военные, граждане в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста и нетрудоспособные жителям страны.

В апреле размер социальной пенсии вырастет почти до 11 тысяч рублей, однако это на семь тысяч меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости. В 2023 году соцпенсии планируется повысить на 2,5 процента, а в 2024 году — на 9,9 процента.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил россиянам об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений. По словам юриста, россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера.