Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам напомнили об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений

Юрист Соловьев: россияне могут подать заявку на пенсионные накопления через «Госуслуги»

Фото: Pixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой» напомнил россиянам об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений.

По словам юриста, россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера.

Соловьев отметил, что заявления можно подать в качестве электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. «Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», — пояснил он.

Также, помимо этого, извещение можно осуществить через портал Госуслуг не более чем через десять дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений через «Почту России».

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий в 2022 году. Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что выплаты увеличатся у людей, работавших в колхозах до 1992 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса
В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода
Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
Названы самые популярные у россиян секс-игрушки
Россиянам напомнили об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений
Передачу поста главы Собеза Казахстана Назарбаевым Токаеву назвали добровольной
Названы возможные серьезные последствия легкого заболевания COVID-19
Во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после протестов
Подсчитана сумма ущерба от протестов в Казахстане
В Казахстане задержали вооруженных людей на границе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter