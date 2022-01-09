Россиянам напомнили об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой» напомнил россиянам об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений.

По словам юриста, россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера.

Соловьев отметил, что заявления можно подать в качестве электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. «Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», — пояснил он.

Также, помимо этого, извещение можно осуществить через портал Госуслуг не более чем через десять дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений через «Почту России».

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий в 2022 году. Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что выплаты увеличатся у людей, работавших в колхозах до 1992 года.