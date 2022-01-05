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Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2022 году

Профессор РУДН Жанна Голодова: в 2022 году пенсии повысят некоторым категориям россиян

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что в 2022 году пенсии повысят некоторым категориям россиян.

Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен – запланированный или фактический, остается нерешенным

Жанна Голодова доктор экономических наук

Надбавки

Экономист отметила, что неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде. Также бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.

Единственное условие — они должны проживать в сельской местности, подчеркнула Голодова. При этом занимаемая должность не будет влиять на пенсию, добавила она.

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Индексации

В 2022 году пенсии планируется индексировать три раза, повышение коснется разных групп пенсионеров, продолжила Голодова. Первая прибавка была проведена автоматически с 1 января 2022 года после индексации всех страховых пенсий на 5,9 процента. «Это значит, фиксированная часть увеличится до 6 401 рубля. Вторая прибавка — в апреле 2022 года — более существенная индексация социальных пенсий — на 7,7 процента», — объяснила доктор экономических наук.

Кроме того, в 2022 году увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100 процентов фиксированной части, теперь она будет равна 6 401 рублю. По словам Голодовой, в этом году запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН и Росгвардии.

Голодова также допустила, что повышение коснется пенсионеров, проработавших в определенных отраслях и сферах экономики – угольной промышленности, гражданской авиации, пенсионеров-Героев СССР и России, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней, а также лиц, «заработавших» трудовой стаж в районах Крайнего Севера.

Надбавка за «северный» стаж точно вырастет: за 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 201 рубль, за 20 лет стажа в приравненных к нему территориях — 1 920 рублей

Жанна Голодовадоктор экономических наук

Новшества 2022 года

С 1 января страховые пенсии в России выросли на 5,9 процента, а их средний размер превысил 17 тысяч рублей. Размер фиксированной выплаты с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента. Прибавка работающим пенсионерам будет повышена автоматически.

Возраст выхода на пенсию в 2022 году останется таким же, как и в 2021-м. Оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Размер «сельской надбавки» к фиксированной выплате составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии, что составляет около 1600 рублей. Раз в три года Пенсионный фонд России (ПФР) будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по достижении старости.

Кроме того, пенсионерам с 2022 года будет предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Граждане, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

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Способы увеличить пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что существует два способа увеличения пенсии без собственных накоплений: монетизировать льготы или выйти на пенсию позже.

Так, если выйти на пенсию даже на пять лет позже, можно получить прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов. Впрочем, если инфляция в России будет настолько же высока, как сейчас, эти выгоды можно свести на нет, отметила Финогенова. Кроме того, экономист призвала помнить, что людям от 80 лет базовую часть пенсии увеличивают в два раза.

Еще один способ увеличить пенсию: добиться этого можно с помощью монетизации льгот. Например, можно отказаться от части льгот и получать их в размере около полутора тысяч рублей в месяц (как доплату к пенсии).

Тем не менее, заключила финансист, до выхода на пенсию важно получать «белую» зарплату, ведь тогда можно накопить больше индивидуальных пенсионных баллов. При этом более надежный вариант — это негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты.

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17 декабря

Причины низких пенсий

Бывший замминистр здравоохранения и социального развития России, профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснял, что у государства нет денег на повышение пенсий, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в Пенсионный фонд (ПФР) не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам.

В свою очередь доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов выразил мнение, что для повышения зарплат необходимо увеличивать и объем отчислений с работодателей в бюджет Пенсионного фонда.

Марина Совина
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