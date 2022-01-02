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Россиянам назвали способы увеличить пенсию

Экономист Финогенова рассказала, что увеличить пенсию можно с помощью монетизации льгот

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Есть два способа увеличения пенсии без собственных накоплений: монетизировать льготы или выйти на пенсию позже. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, ее слова приводит издание URA.RU.

Если выйти на пенсию даже на пять лет позже, можно получить прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов. Впрочем, если инфляция в России будет настолько же высока, как сейчас, эти выгоды можно свести на нет. Кроме того, экономист призвала помнить, что людям от 80 лет базовую часть пенсии увеличивают в два раза.

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Финогенова назвала и второй способ увеличить пенсию: добиться этого можно с помощью монетизации льгот. Например, можно отказаться от части льгот и получать их в размере около полутора тысяч рублей в месяц (как доплату к пенсии).

Профессор заключила, что до выхода на пенсию важно получать «белую» зарплату, ведь тогда можно накопить больше индивидуальных пенсионных баллов. При этом более надежный вариант — это негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты.

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Виктория Кондратьева
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