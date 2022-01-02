Низкие пенсии в России объяснили

Бывший замминистр здравоохранения и социального развития России, профессор Финансового университета Александр Сафонов назвал причину низких пенсий в стране. Об этом пишет Ura.ru .

Как объяснил Сафонов, у государства нет денег на повышение пенсий, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в Пенсионный фонд (ПФР) не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам. Он отметил, что в стране около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию. Чтобы обеспечить им 40 процентов от утраченного заработка, как минимум два работника должны вносить не меньше 20 процентов от своей заработной платы. «Если у нас медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, то 40 процентов от этой суммы — это около 14 тысяч», — пояснил профессор.

В свою очередь доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов выразил мнение, что для повышения зарплат необходимо увеличивать и объем отчислений с работодателей в бюджет Пенсионного фонда. «Для этого нужно повышать тарифы страховых взносов, потому что деньги из воздуха не берутся», — сказал он.

Ранее сообщалось, что россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно. При этом есть обязательные условия для раннего ухода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).