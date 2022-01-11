Россия назвала заявления США «переворачиванием фактов с ног на голову»

Посольство РФ в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте назвало заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности «переворачиванием фактов».

«Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией" — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову», — говорится в сообщении посольства.

Там также процитировали заявление первого замгоссекретаря Уэнди Шерман о том, что необходим ответ на «созданный Россией кризис безопасности».

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между Россией и США состоялись 10 января в Женеве. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.