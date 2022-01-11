Пассажира избили пистолетом в московском метро

В московском метро неизвестный избил одного из пассажиров пистолетом. Об этом во вторник, 11 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, конфликт произошел на станции «Чеховская» еще 8 января, однако известно о нем стало только сейчас. Незнакомый мужчина несколько раз ударил другого пассажира по голове пневматическим пистолетом, после чего скрылся. При этом он обронил оружие — газобалонный пистолет Stalker.

В результате нападения 37-летний пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с ушибленной раной головы. О его состоянии не сообщается.

Правоохранители уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время они ищут нападавшего.

В начале декабря прошлого года драка произошла на станции метро «Пушкинская». Один из участников драки повалил другого на пол и начал наносить удары. Затем мужчины поднялись, их пытались разнять другие пассажиры.