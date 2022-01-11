Выездная проверка в полиции Петербурга обернулась кадровыми перестановками

По итогам выездной проверки в полиции Санкт-Петербурга произошли кадровые перестановки: начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов понижен в должности, глава УМВД Красносельского района города Денис Данилевич переведен на службу в Кронштадт. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Моргунов, переехавший в город из столицы, был смещен со своего поста с формулировкой «по результатам московской проверки». Он стал заместителем в своем управлении.

Ревизия также послужила причиной перевода Данилевича. Он возглавил Кронштадтский ОМВД вместо ушедшего в 2021 году Дмитрия Самородова.

Московская проверка в петербургской полиции прошла в декабре 2021 года после того, как была выявлена противоправная деятельность сотрудника управления собственной безопасности МВД. Его задержали при получении 20 миллионов рублей. По данным следствия, за взятку он обещал сокрыть возможные нарушения в деятельности частной компании в ходе ее проверки налоговыми органами.