Третий самолет Минобороны России вылетел из Алма-Аты

Третий самолет Минобороны России вылетел из города Алма-Ата в Казахстане с 86 гражданами РФ на борту, сообщает ТАСС.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву», — сообщил собеседник агентства.

Ил-76 российского ведомства доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 86 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам.

8 января в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину. В МИД РФ рассказали, что зарегистрировали 1600 россиян, которые пожелали вернуться из Казахстана.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.