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В Польше состоится суд над сбежавшим из Белоруссии участником протестов

В Польше состоится суд над белорусским участником протестов против Лукашенко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Польше состоится суд над сбежавшим в страну гражданином Белоруссии, участником протестов против президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Reform.by со ссылкой на статью Wyborcza.pl.

Беженца зовут Виталий, он был предпринимателем в Бресте, после президентских выборов 2020 года активно участвовал в протестах. Получив информацию, что нужно бежать, он покинул город. После отъезда бизнесмена его дом окружил ОМОН. «Как за террористом пришли, напугали жену, угрожали забрать ребенка. Обыскали дом, изъяли много вещей, в том числе автомобиль и паспорт», — утверждает Виталий.

Ему предъявили ряд обвинений, по которым грозит до 10 лет тюрьмы. Он скрывался около пяти месяцев в Белоруссии, после чего бежал в Польшу, переплыв реку Буг. Там его встретила знакомая семейная пара, а затем их задержал пограничный патруль.

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Виталий попросил убежища, однако его обвинили в нелегальном пересечении границы, а семейную пару — в организации его перехода. Белорус добавил, что уже получил статус беженца, его жена и дети перебрались в Польшу. Суд начнется 14 января.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны.

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Алевтина Запольская
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