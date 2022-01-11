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В Роспотребнадзоре призвали не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ

Попова заявила, что работодатели не должны пускать сотрудников с ОРВИ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Работодателям не следует допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ. К этому на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция заседания ведется на Youtube-канале «Россия 24».

По ее словам, нужно максимально внимательно отнестись к здоровью работников, не допуская к работе лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания. Вместе с тем глава Роспотребнадзора отметила необходимость соблюдения рекомендаций, разработанных специалистами ведомства.

Ранее главный санитарный врач России заявила, что число новых случаев COVID-19 в стране при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно. Такая статистика возможна из-за распространения омикрон-штамма.

По состоянию на 11 января в РФ выявили 305 случаев инфицирования южноафриканским вариантом вируса в 13 регионах — его привозят из 25 стран, отметила Попова.

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Юлия Ямпольская
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