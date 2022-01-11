Опубликованы кадры пожара в подмосковном доме престарелых

В Сети появилось видео из дома престарелых в подмосковном Пушкино, где произошел пожар. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

По информации издания, в настоящее время площадь пожара составляет более тысячи «квадратов». Эвакуированные постояльцы, среди которых 12 лежачих больных, находятся в автобусах.

Ранее ТАСС сообщал, что пожар происходит на площади 450 квадратных метров. Из огня были спасены семь человек, еще 20 эвакуированы. Возгоранию присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился на первый и частично второй этажи здания. Кроме того, существует угроза возгорания соседних зданий.

