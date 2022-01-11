Раскрыта стоимость наряда Кейт Миддлтон на фото в честь ее 40-летия

Раскрыта стоимость наряда герцогини Кембриджской Кэтрин на фотографиях, сделанных в честь ее юбилея. Соответствующий материал публикует Page Six.

9 января жене принца Уильяма исполнилось 40 лет. По этому случаю она приняла участие в фотосессии, в рамках которой снялась в нескольких образах. На первом кадре знаменитость позирует в красном платье на одно плечо с рукавом-фонариком бренда Alexander McQueen. Отмечается, что его цена на сайте марки составляет 4990 долларов (почти 374 тысячи рублей). Ее образ дополнили бриллиантовые серьги.

На другом снимке Миддлтон запечатлена в пышном белом платье с открытыми плечами и бантами на рукавах. В качестве аксессуаров она выбрала жемчужные серьги, которые принадлежали покойной принцессе Диане, а также кольцо с крупным камнем.

Ранее в январе специалисты раскрыли секреты молодости герцогини. Выяснилось, что Кейт Миддлтон выглядит моложе своего возраста благодаря ежедневным тренировкам, тщательному уходу за кожей лица и отказу от подводки для глаз.