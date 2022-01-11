В Минздраве назвали число привившихся от COVID-19 за каникулы россиян

В России в новогодние каникулы от COVID-19 прививались около 70 тысяч человек в сутки. Такое число назвал на заседании координационного совета министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает во вторник, 11 января, ТАСС.

Глава ведомства отметил, что за время праздников серьезных сбоев в оказании медицинской помощи в России не было зафиксировано.

Мурашко подчеркнул, что углубленную диспансеризацию прошли уже около 2 миллионов россиян. У 60 процентов из них выявленные заболевания связаны с осложнениями после перенесенного коронавируса.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал переболевшим COVID-19 гражданам пройти углубленную диспансеризацию. Он напомнил, что диспансеризация включена в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи, утвержденную правительством в конце декабря 2021 года.