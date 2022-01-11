Известную российскую ведущую госпитализировали

Известную российскую телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве, передает Mash в своем Telegram-канале. По данным журналистов, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Сообщается, что первые симптомы болезни у 76-летней журналистки проявились 9 января. Тогда она обратилась к врачам с жалобами на кашель. Медики также обратили внимание на то, что у Прошутинской высокое артериальное давление. На следующий день кашель усилился, а при осмотре были зафиксированы хрипы в нижних отделах легких. Телеведущую перевели на кислородную маску.

Ранее Прошутинская рассказала о том, как боролась с онкологическим заболеванием. По ее словам, все началось с очень болезненного прыщика, который вскочил у нее на носу.

Кира Прошутинская — советская и российская телеведущая, продюсер, соавтор более 130 программ для телевидения. До 2012 года состояла в браке с Анатолием Малкиным, вместе они создали независимую телевизионную компанию «Авторское телевидение» (ATV). Прошутинская является соавтором таких программ для каналов советского и российского телевидения, как «Взгляд», «Времечко», «Оба-На» и многие другие.