Российская ведущая рассказала о победе над раком

Российская телеведущая Кира Прошутинская рассказала о том, как боролась с онкологическим заболеванием. Подробности победы над раком она раскрыла в программе «Судьба человека» на «России 1», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Прошутинской, все началось с очень болезненного прыщика, который вскочил у нее на носу. Когда стало «совсем невмоготу», она обратилась в онкоцентр имени Блохина. Профессор Михаил Давыдов, бывший тогда директором онкоцентра, сказал, что лечение нужно начинать немедленно.

«Он позвонил Александру Ивановичу Неробееву, нашему профессору, который занимается, один из немногих, челюстно-лицевой хирургией. Он отменил все операции, на следующий день меня привезли туда, и началась эта длинная история, которая тянулась почти год, потому что у меня было восемь операций», — поделилась Прошутинская.

Она призналась, что ее очень поддерживал протоиерей Владимир Кучумов, с которым они познакомились в итальянском городе Бари, а также Неробеев. Кроме того, Алла Пугачева предлагала ей отправиться на лечение в США. Прошутинская также отметила, что ее третий муж Анатолий Малкин «не прошел испытания ее болезнью», в 2012 году они развелись.

«Я действительно выздоровела в конечном счете, вышла в эфир с новой программа, которая называется "Жена", а потом "Он и она". Я бесконечно благодарна людям, которые меня поддержали», — подчеркнула ведущая.

Кира Прошутинская — советская и российская телеведущая, продюсер, соавтор более 130 программ для телевидения. До 2012 года состояла в браке с Анатолием Малкиным, вместе они создали независимую телевизионную компанию «Авторское телевидение» (ATV).