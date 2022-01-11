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В Британии раскрыли цели Путина

Бывший посол Британии в РФ Брентон заявил, что Путин пытается добавить России безопасности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не пытается приобрести для России новые земли, но стремится добавить стране безопасности. Предполагаемые цели российского лидера раскрыл бывший посол Британии в России Энтони Брентон, передает CNBC.

Дипломат заявил, что Путин считает расширение НАТО главной угрозой для безопасности России и ищет способ, чтобы снизить эту угрозу. «Если дойдет до крайности, он безусловно заберет Донбасс. Чтобы показать Западу, как тверд он может быть в своих действиях», — предсказал он. При этом Брентон понадеялся, что военной эскалации удастся избежать, так как за ней последуют новые санкции, высылки дипломатов и другие взаимные ограничения.

Бывший посол подчеркнул, что санкции не действуют на Москву и только «добавляют упрямства» Кремлю. «Это, в свою очередь, добавляет упрямства Западу. Таким образом, ситуация приближает угрозу действительно опасной конфронтации», — уточнил он. По мнению дипломата, российская и американская сторона предпочтут избежать такого развития событий.

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Брентон заключил, что Москва, как более слабая сторона в противостоянии с НАТО, хочет, чтобы ее интересы были учтены. В то же время главным противником Вашингтона он назвал Пекин. Бывший посол отметил, что конфликты с Россией ослабляют позиции США против Китая.

Ранее были раскрыты подробности переговоров России и США по гарантиям безопасности, прошедшим в Женеве. Источник рассказал, что представители российской делегации тщательно разъяснили американской стороне свои предложения в этой сфере. Вашингтон обещал предоставить ответы на инициативы Москвы в письменном виде.

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Екатерина Андреева
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