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Раскрыты детали переговоров России и США в Женеве

РИА Новости: Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представители российской делегации в ходе переговоров по вопросам стратегической стабильности в Женеве тщательно разъяснили США свои предложения по безопасности. Детали встречи раскрыл в беседе с РИА Новости источник, близкий к переговорам.

«На переговорах российская делегация "разжевала" наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, американская сторона пообещала предоставить свои ответы на инициативы Москвы в письменном виде. Ожидается, что получить его Россия сможет уже на следующей неделе.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги, заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение. Он также отметил, что переговоры были долгими и сложными.

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Варвара Кошечкина
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