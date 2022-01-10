В МИД России назвали переговоры с США сложными и долгими

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал сложными и долгими переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров, трансляция опубликована на YouTube-канале RT.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», — сказал Рябков.

Кроме того, замглавы МИД добавил, что Россия представила США содержательную часть предложений, объяснив, почему в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей ударных средств.

На переговорах также затронули тему выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Во время пресс-конференции Рябков также сообщил, что Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс. «России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», — подчеркнул он, добавив, что российская сторона не может допустить задержек в решении упомянутого вопроса.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.