Россия захотела исключить возможность вступления Украины и Грузии в НАТО

Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Такое заявление по итогам переговоров с делегацией США по гарантиям безопасности в Женеве сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его выступление транслируется YouTube-каналом RT.

«России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», — подчеркнул он, добавив, что российская сторона не может допустить задержек в решении упомянутого вопроса. Дипломат пояснил, что в данном случае речь идет о национальной безопасности страны.

«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне», — отметил он.

Во время пресс-конференции представитель МИД также допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. По его словам, после выхода США из ДРСМД, только одностороннее соблюдение Россией моратория на развитие подобных вооружений не привело к эскалации ситуации в области стратегической стабильности.