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Акции конкурента Tesla рухнули

Стоимость акций Rivian опустилась на премаркете до 78,89 доллара за штуку

Фото: Nathan Frandino / Reuters

Акции американской электромобильной компании Rivian Automotive, которого называют конкурентом Tesla, рухнули на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ценных бумаг опустилась на премаркете до 78,89 доллара за штуку.

Это произошло из-за того, что главный операционный директор компании ушел в отставку, пишет Bloomberg. Род Коупс, занимавший эту должность с марта 2020 года, ушел в декабре.

RIVN Котировки акций от TradingView

В заявлении Rivian говорится, что он «начал поэтапный уход из компании несколько месяцев назад». В прошлом году конкурент Tesla произвел 1015 автомобилей и поставил 920 машин.

В ноябре 2021 года Rivian вышел на IPO, к середине месяца капитализация компании достигла 153 миллиардов долларов. Таким образом, фирма вошла в тройку дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota. Однако спустя несколько недель акции Rivian рухнули.

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Мария Строителева
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