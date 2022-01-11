Названы сценарии развития отношений России и США в 2022 году

В 2022 году Россия и США могут разрешить дипломатический кризис в рамках переговоров по стратегической стабильности и кибербезопасности. Такое мнение эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО высказали в своем ежегодном докладе «Международные угрозы», с которым ознакомилась «Лента.ру».

По мнению аналитиков, Россия и США, несмотря на ряд больших дипломатических успехов в 2021 году, не смогли урегулировать вопросы с функционированием посольств, а также с обменом заключенными. При этом Вашингтон с Москвой смогли стабилизировать отношения между собой за счет переговоров в Женеве, а также с помощью ряда двусторонних шагов.

Так, Россия и США наладили переговоры по стратегической стабильности и кибербезопасности. В перспективе дипломаты обеих стран, полагают эксперты, смогут обеспечить работу конкретных механизмов для заключения договоров по военно-стратегическим направлениям. Кроме того, силовые структуры обеих стран продолжат совместную борьбу с киберпреступностью.

Аналитики высказались и о степени вероятности тех или иных сценариев. Так, с высокой вероятностью Россия и США в 2022 году будут избегать масштабной и неуправляемой гонки вооружений. Менее вероятным назван сценарий, при котором одна из двух стран станет объектом разрушительной кибератаки и обвинит в этом другую. Маловероятным названо согласование между США и Россией общего «уравнения безопасности».

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе. Путин в ответ пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций.

