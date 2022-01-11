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В Германии назвали трусостью позицию Шольца по «Северному потоку-2»

Депутат бундестага Котре выразил надежду на запуск «Северного потока-2» в 2022 году

Фото: John Macdougall / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал трусостью позицию нового канцлера ФРГ Олафа Шольца по запуску «Северного потока-2» и выразил надежду, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам политика, Шольцу стоит агитировать за немедленный запуск российского трубопровода. «Но он не хочет вступать в спор со своим "зеленым" партнером по коалиции, к сожалению для немецких и европейских потребителей газа», — заявил парламентарий.

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Котре подчеркнул, что партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Он указал, что федеральное правительство сдалось Европейскому союзу «без необходимости». По мнению депутата, это затрудняет отход от стратегии ЕС по предотвращению запуска газопровода.

«С другой стороны, реалии несостоявшегося энергоперехода теперь напрямую отражаются на кошельке граждан, растет недовольство и протесты. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию», — заключил политик.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала причину приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2». По ее словам, проект строительства газопровода пока не соответствует требованиям Европейского союза (ЕС), поэтому процесс оформления был остановлен. Бербок отметила, что правительство Германии четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям, что относится и к «Северному потоку-2».

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Анжелика Бережная
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