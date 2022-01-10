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Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2»

МИД ФРГ: сертификацию «Северного потока-2» остановили из-за несоответствия требованиям ЕС

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала причину приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, проект строительства газопровода пока не соответствует требованиям Европейского союза (ЕС), поэтому процесс оформления был остановлен. Бербок отметила, что правительство Германии четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям, что относится и к «Северному потоку-2». Однако на данный момент этого нет, подчеркнула она.

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Помимо этого, глава МИД заявила, что вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер. Она добавила, что новое правительство Германии разделяет подход, который закреплен в совместной с США декларации, согласно которому в отношении Москвы будут приняты жесткие меры в случае использования ей энергетики как оружия или агрессивных действий на Украине.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал позицию Бербок по «Северному потоку-2» наивной. По его словам, политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. «"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока-2" наносит ущерб, в первую очередь, Германии», — предупредил он.

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода «СП-2». «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Марина Совина
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Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2»
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