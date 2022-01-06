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Премьер Баварии предупредил ФРГ об угрозе неиспользования «Северного потока-2»

Премьер Баварии Зедер: политика нового правительства по «Северному потоку-2» угрожает ФРГ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Позиция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку-2» является наивной, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает телеканал N-tv.

По его словам, политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. «"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока-2" наносит ущерб, в первую очередь, Германии», — предупредил он. Зедер напомнил, что ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива. «Мы опасаемся наивной и неуверенной "зеленой" внешней политики. Особенно это касается отношений с Россией», — добавил политик.

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Бербок ранее заявила, что российский проект имеет «большую геостратегическую роль». В декабре она сообщила о невозможности одобрить проект, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода, так как перед запуском необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.

В Германии допустили введение санкций против «Северного потока-2».

Алия Шарафутдинова
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