Российский адвокат предупредил водителей о коварном штрафе зимой

В России зимой автомобилисты могут получить штрафы за пересечение заснеженной разметки. О таком коварном штрафе российских водителей предупредил адвокат Сергей Радько, сообщает «Говорит Москва».

«Любой суд напишет, что водитель должен визуально определять наличие встречной полосы, поэтому маловероятно, что в такой ситуации его не признают виновным», — сказал Радько.

Российский адвокат подчеркнул, особенно важно не выезжать за линию разметки на встречные полосы. Такой маневр, если водитель заехал даже на 20 сантиметров, будет тоже расцениваться судом как нарушение.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за выезд на встречную полосу российским автомобилистам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил автомобилистов о важных изменениях в правилах в 2022 году. По его словам, в наступившем году изменятся правила медицинского осмотра для водителей и уголовная ответственность для лихачей на дорогах. Помимо этого, с 1 января в России отменяется техосмотр для легковых авто.