Американский посол назвал чрезвычайной ситуацию на границе с Украиной

Американский посол в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» войск России к границе с Украиной создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Дождь».

«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации», — отметил Салливан.

По его словам, ранее госсекретарь Энтони Блинкен говорил о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря Уэнди Шерман отмечала то же самое накануне, 10 января, в Женеве.

Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября прошлого года. «Мы считаем это реальной угрозой», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудили по телефону прошедшие в Женеве в понедельник, 10 января, переговоры между делегациями США и России. Блинкен и Кулеба отметили взаимную приверженность стран дипломатическому принципу «Никаких договоренностей по Украине без Украины». Они также коснулись возможных «жестких» санкций против России, а также темы укрепления обороноспособности армии Украины.