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Кулеба обсудил с Блинкеном переговоры России и США в Женеве

Глава МИД Украины и американский госсекретарь Блинкен обсудили переговоры США с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Yurii Rylchuk / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудили по телефону прошедшие в Женеве в понедельник, 10 января, переговоры между делегациями США и России, об этом говорится на сайте МИД Украины.

Государственный секретарь США поделился с украинским коллегой содержанием переговоров с Россией. Главы внешнеполитических ведомств США и Украины согласовали дальнейшие шаги. Они учли предстоящие контакты с Москвой в формате Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ.

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Блинкен и Кулеба отметили взаимную приверженность стран дипломатическому принципу «Никаких договоренностей по Украине без Украины». Они коснулись возможных «жестких» санкций против России, а также темы укрепления обороноспособности армии Украины. Киев заявил, что продолжает работать «над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии». Кулеба отметил, что Вашингтон остается «партнером безопасности номер один».

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.

Алия Шарафутдинова
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