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США оценили действия России по деэскалации ситуации с Украиной

Замгоссекретаря США Нуланд: Вашингтон не видит действий России по ситуации с Украиной
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон пока не видит со стороны России действий по деэскалации ситуации у границы с Украиной. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы не видим каких-либо шагов [по деэскалации]», — заявила Нуланд. По ее словам, продолжение переговоров с Россией по безопасности не может быть успешным, пока они не будут проведены в «атмосфере деэскалации».

Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» войск России к границе с Украиной создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября прошлого года.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между Россией и США состоялись 10 января в Женеве. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Марина Совина
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