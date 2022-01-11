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В Госдуме высказались о введении продуктовых карточек

Депутат Госдумы Гутенев поддержал идею о введении продуктовых карточек

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продуктовые карточки могут быть введены в России, чтобы простимулировать потребление отечественных продуктов, сказал RT председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Инфляционные процессы, которые запустила эмиссия в странах Евросоюза, в США, заставляют сталкиваться с тем, что инфляция достаточно существенна, отметил он. «Несмотря на то что высокие цены на энергоресурсы позволили бы нам значительно укрепить рубль, это нанесло бы очень серьезный урон экспортному потенциалу нашей промышленности, в том числе высокотехнологичной», — подчеркнул Гутенев.

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Он считает, что в этом году темпы роста потребительских цен в пределах 6-7 процентов сохранятся. Однако повышение цен в России, по мнению парламентария, будет происходить медленнее, чем в западных странах. Поддержка малообеспеченных семей могла бы реализовываться через целевые продовольственные карточки, поддержал идею депутат.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил использовать сертификаты на продовольствие и лекарства в качестве альтернативы продуктовым карточкам.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может привести к необходимости вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян. Экономист добавил, что продуктовые карточки существуют во многих странах включая США. «У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — пояснил он.

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Мария Строителева
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