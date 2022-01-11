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Новый «Человек-паук» оказался самым кассовым проектом Marvel в России

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» заработал в России 3 миллиарда рублей

Кадр: фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» оказался самым кассовым проектом студии Marvel в России — он заработал более 3 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

До выхода в прокат нового «Человека-паука» самой успешной картиной Marvel была лента «Мстители: Финал». Ее кассовые сборы в стране составили 2,6 миллиарда рублей.

В декабре сообщалось, что фильм «Человек-паук. Нет пути домой» стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю без поправки на инфляцию. Тогда отмечалось, что только прокат в США принес Sony около 480 миллионов долларов. В то же время в декабре мировые сборы уже превысили один миллиард долларов. Супергеройский блокбастер стал первой лентой, которой удалось достичь данных показателей за такой короткий срок в условиях пандемии COVID-19.

Российская премьера «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. К главным ролям в франшизе вернулись актеры Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и другие.

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Марина Погосян
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