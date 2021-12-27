«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Sony

Новый фильм «Человек-паук. Нет пути домой» стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю, без поправки на инфляцию. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что только прокат в США принес Sony около 480 миллионов долларов. В то же время мировые сборы уже превысили один миллиард долларов.

Отмечается также, что супергеройский блокбастер стал первой лентой, которой удалось достичь данных показателей за такой короткий срок в условиях пандемии COVID-19.

Российская премьера «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря 2021 года. К главным ролям в франшизе вернулись актеры Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Ранее американский режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры и предложил порадоваться за успех подобных фильмов в прокате. Кинематографист заявил, что сам предпочитает снимать картины со средним бюджетом, но из-за появления стриминга и обилия лент про супергероев заниматься подобными проектами стало сложнее. Он отметил, что ему самому нравятся блокбастеры про персонажей со сверхспособностями.