Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры

Режиссер Пол Томас Андерсон предложил порадоваться за успех супергеройских фильмов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры и предложил порадоваться за успех подобных фильмов в прокате. Об этом сообщает The New Yorker.

Кинематографист заявил, что сам предпочитает снимать картины со средним бюджетом, но из-за появления стриминга и обилия лент про супергероев заниматься подобными проектами стало сложнее. Он отметил, что ему самому нравятся блокбастеры про персонажей со сверхспобностями.

«Кажется, сейчас модно задаться вопросом, не испортили ли блокбастеры кинематограф и все такое. Я так не думаю. Мы все переживаем по поводу того, продолжат ли люди ходит в кинотеатры, но знаете, что заставит их вернуться? "Человек-паук". Так что давайте просто порадуемся этому», — сказал он.

Ранее режиссер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». По мнению кинематографиста, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

В 2019 году Терри Гиллиам тоже признался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. «Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. В то же время он заявил, что с технической точки зрения подобные проекты великолепны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса
«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы
Российский полицейский делал закладки ради улучшения раскрываемости
В Москве стало сложнее найти жилье в аренду
В бундестаге подвергли критике заявления главы МИД ФРГ о «Северном потоке-2»
Нурмагомедов прокомментировал ДТП с участием брата
Процесс распада СССР сочли незаконченным
Рыбаки спасли тяжело раненного краснокнижного орлана-белохвоста
В СКР определились с мерой пресечения для депутата Рашкина
Наркоторговец сфотографировался с товаром и получил 18 лет тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter