Американский режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры и предложил порадоваться за успех подобных фильмов в прокате. Об этом сообщает The New Yorker.

Кинематографист заявил, что сам предпочитает снимать картины со средним бюджетом, но из-за появления стриминга и обилия лент про супергероев заниматься подобными проектами стало сложнее. Он отметил, что ему самому нравятся блокбастеры про персонажей со сверхспобностями.

«Кажется, сейчас модно задаться вопросом, не испортили ли блокбастеры кинематограф и все такое. Я так не думаю. Мы все переживаем по поводу того, продолжат ли люди ходит в кинотеатры, но знаете, что заставит их вернуться? "Человек-паук". Так что давайте просто порадуемся этому», — сказал он.

Ранее режиссер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». По мнению кинематографиста, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

В 2019 году Терри Гиллиам тоже признался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. «Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. В то же время он заявил, что с технической точки зрения подобные проекты великолепны.