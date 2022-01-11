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Спикер Госдумы высказался о решении направить миротворцев ОДКБ в Казахстан

Володин: направленные в Казахстан миротворцы помогли избежать проблем в других странах

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Решение направить миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан помогло избежать проблем в других странах. Такую оценку дал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

В Казахстане мирным протестом, вызванным ростом цен на газ, воспользовались террористы и бандиты. Они с оружием в руках нападали на мирных граждан, воровали и убивали, пояснил спикер Госдумы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова и дальше поддерживать Казахстан в преодолении любых трудностей.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Анна Щербакова
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