Матвиенко заявила о готовности России поддерживать Казахстан

Россия готова и дальше поддерживать Казахстан в преодолении любых трудностей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

В направленной телеграмме председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву она сообщила, что российские власти высоко оценивают уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ противодействуют проникновению террористической угрозы с территории Казахстана, некоторые города которого оказались охвачены массовыми беспорядками. Подобные меры предпринимают как верховный главнокомандующий, которым является глава государства Владимир Путин, так и спецслужбы страны.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего главы Нурсултана Назарбаева. По просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.