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В Кремле рассказали об антитеррористических мерах из-за Казахстана

Кремль: РФ противодействует проникновению террористических угроз с территории Казахстана
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

Российские власти противодействуют проникновению террористической угрозы с территории Казахстана, ряд городов которого оказались охвачены массовыми беспорядками. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 10 января, РИА Новости.

По его словам, подобные меры предпринимают как верховный главнокомандующий, которым является президент России Владимир Путин, так и спецслужбы страны.

Представитель президента России также заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако несмотря на это, по его словам, координация, а также развитие союзнических отношений позволило отреагировать должным образом.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом стало резкое повышение цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. По просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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Игорь Дмитров
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