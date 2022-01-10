В Кремле прокомментировали события в Казахстане

События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Однако, по его словам, координация, а также развитие союзнических отношений позволило, несмотря на данную неожиданность, должным образом отреагировать на соответствующие вызовы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, а также не допустят сценариев цветных революций.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в связи с резким повышением цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. По просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.