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Путин заявил о недопустимости сценариев цветных революций в России

Президент Путин заявил о недопустимости сценариев цветных революций в России

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, а также не допустят сценариев цветных революций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

Ранее глава государства отметил, что миротворцы ОДКБ быстро и слаженно приняли решения, позволяющие не допустить деградации ситуации в Казахстане. Президент России добавил, что командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал Сердюков знает свое дело.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с резким повышением цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах были захвачены здания органов власти. Основные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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Юлия Ямпольская
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