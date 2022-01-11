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В России спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Глава центра Чумакова Ишмухаметов считает, что пандемия будет продолжаться не менее года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению эксперта, пандемия будет продолжаться не менее года, пока COVID-19 не станет обычным сезонным заболеванием. «Этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и вакцина от COVID-19 войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — считает Ишмухаметов.

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Как считает глава центра, за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. «Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того омикрона, который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться — вот два фактора, которые мы должны объединить», — заключил он.

31 декабря бывшая министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, сейчас специалистам сложно дать однозначную оценку омикрон-штамму. При этом они не исключают, что он «внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии».

Марина Совина
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